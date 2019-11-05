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الزراعة تعلن حصول المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات على شهادة الإيزو.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:59 م
الزراعة تعلن حصول المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات على شهادة الإيزو.. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أكدت وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، على اجتياز المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية برنامج التقييم السنوى من قبل فريق التفتيش الدولى التابع لهيئة الاعتماد الفنلندية "FINAS"، فى إطار تجديد منح المعمل شهادة الاعتماد الدولية طبقاً للأيزو 17025:2017، التى تسرى حتى عام 2021.

كان الفريق الدولى التابع لهيئة الاعتماد الفنلندية "FINAS قام بالتفتيش على المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات على مدار 3 أيام متواصلة للتأكد من اجتيازه كافة الاختبارات الدولية التى ضمنت نجاحه فى الحصول على الاعتماد الدولى.

وهنأ الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل، وزير الزراعة نيابة عن العاملين بالمعمل بهذا الإنجاز متمنياً مزيداً من الازدهار والرقي لباقي القطاعات والجهات البحثية بوزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يساهم فى تحقيق المزيد من النجاحات على النطاق البحثي بمختلف المعاهد والمعامل التابعة للوزارة، كما يساهم فى ثقة المنظمات الدولية فى دور معمل متبقيات المبيدات ودقة تحاليله.

وقال الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل اليوم ، إنه تم تقديم كافة الامكانيات الجديدة والتطورات سواء على مستوى طرق التحليل أو الإجهزة الجديدة التي تم توريدها مؤخراً لدمجها في نظام الاعتماد بالمعمل، حيث أبدي فريق التفتيش الدولي إعجابه بالتطور والتقدم العلمي والفني السريع للمعمل والذي تم عرضه وكالة الاعتماد الفنلندية "FINAS" .

وأضاف  مدير  المركزى للمبيدات ، أن  فريق التفتيش أشاد بالكوادر الفنية بالمعمل وأجهزة التحاليل الجديدة، كما أشاد الفريق بإستيفاء المعمل لمتطلبات الإدارة وفقاً لمعايير مواصفة الأيزو الإصدار الجديد 17025:2017. وقد أبدى الفريق في تقريره ملاحظات فقط لكافة مجاميع العمل التحليلية بالمعمل (متبقيات مبيدات – العناصر الثقيلة – ميكروبيولوجى – دايوكسينات – أفلاتوكسين – مضافات الأغذية – العقاقير البيطرية) أي بمعدل أقل من ملاحظة واحدة لكل مجموعة عمل .

وسوف يقوم المعمل بإستيفاء هذه الملاحظات في غضون أسبوعين من تاريخه. وأنتهى التقرير إلى استمرار تجديد منح الاعتماد للمعمل حتى عام 2021 على أن يتابع ذلك سنويا.

 


متبقيات المبيدات

الاعتماد الدولى

شهادة الايزو

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