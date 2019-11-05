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الزراعة تعلن أسماء الفائزين ببطولة مصر لجمال الخيول.. فخر المملكة يحصد الذهبية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:39 ص
الزراعة تعلن أسماء الفائزين ببطولة مصر لجمال الخيول.. فخر المملكة يحصد الذهبية مسابقة مهرجان الخيول
كتب عز النوبى

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أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة نتائج بطولة مصر القومية والدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة والتي أقيمت علي مدار 4 أيام انتهت حفلها الختامي، بمشاركة  142 حصانا عربيا.

وتم تسليم الجوائز الخاصة لأحسن حصان وأحسن فرس وأحسن مزرعة وأحسن مربي، مشيدة بالدور العربى فى مساندة مصر والدعم المعنوي لمصر من الكويت ممثلا في الشيخه ساره فهد الصباح، والتي تم تكريمها علي هامش البطولة لدورها في دعم إقامة البطولة ورعايتها لها إيمانا وتقديرا منها للعلاقة المتميزة بين مصر والكويت، وأن الشيخة سارة تعد نجمة الاحتفالية الختامية للبطولة المصرية لجمال الخيول وضيفة الشرف للمهرجان، بحضورها المتميز.

كما شارك نخبة من أمراء ووزراء و سفراء و محبي الخيل علي مستوي العالم، وشارك في تكريم الفائزين جمعه مبارك سفير دوله الامارات وترأس كاشا نائب وزير الاقتصاد و التجارة و الزراعة الاوكراني.

وقالت "محرز"، اليوم  الثلاثاء، إنه تم تقسم أيام البطولة لعدد 6 بطولات محلية حسب الفئة العمرية للخيول المشاركة والتي شملت بطولة المهرات عمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الفرسات وبطولة الامهار سنة، وبطولة الأمهار لأكثر من عام، وبطولة الطلائق، فيما أعلنت نائب وزير الزراعة عن فوز الحصان فخر المملكة بالجائزة الذهبية والحصان غازي المملكة بالجائزة الفضية والحصان إياد المملكة بالجائزة البرونزية في مسابقة الأمهار الصغيرة، فيما فاز الحصان فخر البادية بالجائزة الذهبية والحصان إياد بالجائزة الفضية والحصان فخر المملكة بالجائزة البرونزية في بطولة الامهار الكبيرة.

وأعربت نائب وزير الزراعة عن سعادتها بنجاح بطولة مصر لجمال الخيول، وأن إدارة هذا الحدث علي المستويين المحلي والدولي يؤكد ان مصر تستعيد قدرتها على مواصلة النجاح في المشروعات الريادية التي تحقق إطلالة جيدة لمصر أمام العالم تجعلها دولة من طراز خاص في صناعة الخيول وجمال الخيول وأدب الخيول، موضحة أن  هذا النجاح سيتواصل مع خطة تطوير محطة الزهراء وزيادة الصادرات المصرية من الخيول المصرية العربية الأصيلة.

وشددت  "محرز"، علي أن ما يحدث في محطة الزهراء من تطوير ورعاية لأحد أركان الاقتصاد الوطني للدولة المصرية يمثل "أيقونة" صناعة الخيول، وأنها تسير علي الطريق الصحيح لخدمة أكثر من 16 ألف حصان عربي نسعي إلي النهوض بها بإعتبارها ثروة قومية لمصر وحماية لتراث مصر في مجال الخيول الأصيلة.

 

 
 
 
مسابقة مهرجان الخيول (1)
مسابقة مهرجان الخيول (1)

مسابقة مهرجان الخيول (2)
مسابقة مهرجان الخيول (2)

مسابقة مهرجان الخيول (3)
مسابقة مهرجان الخيول (3)

مسابقة مهرجان الخيول (4)
مسابقة مهرجان الخيول (4)

مسابقة مهرجان الخيول (5)
مسابقة مهرجان الخيول (5)

 


مهرجان الخيول

محطة الزهراء

الخيول العربية

مسابقة الخيول

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