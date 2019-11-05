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الرئيس السيسى يستشهد بآية السحر فى القرآن الكريم للتحذير من خداع المصريين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:08 م
الرئيس السيسى يستشهد بآية السحر فى القرآن الكريم للتحذير من خداع المصريين الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداده الكامل لافتتاح المزيد من المشروعات بشكل يومى، محذرًا فى الوقت نفسه من تشويه الإنجازات عبر الشائعات التى انتشرت خلال الشهور الماضية.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالسويس وجنوب سيناء اليوم الثلاثاء: "توقفنا خلال الفترة اللى فاتت عن الافتتاحات وبقول أنا مستعد يوم بعد يوم لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة نفضل نفتتح اللى عملناه علشان نوريه للمصريين مش احنا اللى عملناه ده احنا كلنا كدولة ومصريين اللى عملت علشان تغير حياة المصريين وبقول الكلام ده وبكرره علشان محتاجين نتكلم كتير ونكرر الكلام كتير والإعلام يتحدث كتير علشان يقول للناس يا مصريين متخلوش حد أبدا يخدعكم، مستشهدا بالآية الكريمة "فسحروا أعين الناس".." سورة الأعراف".

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "يعنى إيه سحروا أعين الناس؟، يعنى خدعوهم بيضحكوا عليهم ويشوهوا الحكاية، وده أمر احنا مسؤولين مع بعض كلنا الدولة بمؤسساتها وإعلامها إنها تبقى الحامى المدافع عن وعى المصريين علشان أنا ملاحظ إن بقالنا شهور يحاولوا كل يوم ألف وألفين يعنى شائعة وتكذيب وتحريف وإفك فالناس معذورة برضه والناس بسيطة ومشغولة فى أكل عيشها وفى حياتها اليومية ومش هيقعد يدقق فى كل اللى احنا بنتكلم عليه ده، محتاجين إن إحنا نكرره ونتكلم فيه، وكل مسؤول بيفتتح مؤتمر لازم يعدى على حتة الوعى ويتكلم فيها، هل الناس هتزهق ؟..لأ مش هتزهق، الناس عاوزة تبقى دايما مطمنة وتعرف".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين قائلا: "بقولكم يا مصريين اللى اتعمل خلال أربع سنين اللى فاتوا ميتعملش خلال 20 سنة، وده مش كلام واللى عمله شركات مصر وكل المصريين العاملين فى المشاريع دى، احنا بنتكلم فى 4 أو 5 مليون قولولى لو مكنش الشغل ده بيتعمل الناس دى كنت هتعيش منين، رجع من ليبيا 1.5 مليون يشتغلوا فين يأكلوا منين؟، لكن النهاردة بنقول هنفضل نشتغل كده على طول ونشتغل لحد 2052 نبنى ونعمر ونصلح علشان الناس تعيش".

 


السيسي

السويس

جنوب سيناء

الرئيس السيسي

المشروعات القومية

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