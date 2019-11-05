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الرئيس السيسى: "الصناعة القطاع الوحيد اللى لسه مخدش فرصته"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:38 م
الرئيس السيسى: "الصناعة القطاع الوحيد اللى لسه مخدش فرصته" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى

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جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى الخطط التنموية للدولة، مشيرا إلى وجود العديد من الصناعات الواعدة شريطة توافر الإرادة اللازمة لذلك.

 

وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى السويس وجنوب سيناء اليوم الثلاثاء: "جزء كبير جدا من مكونات محطات التحلية إحنا بنجيبه من الخارج بقول للقطاع الخاص إن فيه صناعات كتيرة جدا عندها فى مصر وعندكم ليها فرصة لو خدتوا الإرادة.. مش هقول إعمل كل المكونات ولكن إعمل جزء من المكونات دى لأن الموضوع ده هايبقى معانا، وفيما يخص الميه والطلب اللى عليها حتى فى حصتنا الموجودين فيها بنتكلم فى 500 متر للمواطن فى السنة وده بيعتبر فقر مائى، كدا أو كده هنتوسع فى محطات التحلية والصناعات دى لو موجودة فى مصر هيبقى عندها فرصة لتلبية السوق المصرى وكمان المحطات بيتعملها صيانة وقطع غيار، فيه كتير والقطاع اللى محتاج مننا كلنا دولة ومواطنين وقطاع خاص ومستثمرين وبنوك هو الصناعة ده اللى لسه مخدش فرصته اللى إحنا بنتمناها لأن ده بيدى فرص عمل مستقرة لعدد كبير من المواطنين".


السيسي

السويس

جنوب سيناء

الرئيس السيسي

المشروعات القومية

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