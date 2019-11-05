سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بدعم آمال اتفاق تجارى بين أمريكا والصين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:22 ص
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بدعم آمال اتفاق تجارى بين أمريكا والصين الذهب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية، في الوقت الذي تعزز فيه الدولار وزادت فيه الشهية للأصول المرتفعة المخاطر بفضل آمال إبرام اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين، مما يثبط اهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1506.33 دولار للأوقية(الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 1508.40 دولار للأوقية.

وأظهرت بكين وواشنطن مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات تجارية فيما قالت صحيفة فايننشال تايمز أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية عن سلع صينية.

واقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أسبوع تقريبا مقابل سلة من العملات المنافسة اليوم، بينما أغلقت الأسهم الآسيوية عند ذروة لم تسجلها منذ يوليو بفعل تنامي التفاؤل إزاء إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاقا أوليا لتهدئة حربهما التجارية الممتدة منذ فترة طويلة.

ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.06 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.97 دولار للأوقية بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1781.19 دولار للأوقية بعد أن انخفض 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

 


الذهب

امريكا

الصين

اسعار الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

برشلونة يسعى لتضميد جراحه ضد سلافيا براج فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يسعى لتضميد جراحه ضد سلافيا براج فى دوري أبطال أوروبا

البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة