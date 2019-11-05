الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية خلال استخراج تصاريح العمل

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة ل تصاريح العمل بقطاع الوثائق بعض الإجراءات اللازمة ، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة

وإستقبلت الإدارة خلال شهر 1606 مواطن جميعهم من "الحالات المرضية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة" ، وذلك بمقرات الأقسام وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل عن إنهاء إجراءات (101229) تصريح "جديد – إعفاءات – مخالصات"، وإصدار (488) تصريح بالخدمات الإلكترونية، وإصدار (110) تصريح عمل بالتنسيق مع القنصليات المصرية فى الخارج، وضبط (2007) محكوم عليهم فى جنح وجنايات، وضبط (33) قضية "ترخيص – تزوير - سمسرة".