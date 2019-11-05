الخدمات البيطرية: حملات منظمة على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، حملاتها البيطرية المنظمة على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، من خلل أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، للمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات التفتيشية تشمل أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية،إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الاساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهريًا لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.