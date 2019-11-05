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الخارجية الكويتية: اتفاق الرياض يمهد لحكومة يمنية صلبة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:49 م
الخارجية الكويتية: اتفاق الرياض يمهد لحكومة يمنية صلبة اتفاق الرياض
ا ش ا

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 أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أهمية اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في وضع أسس راسخة لتشكيل حكومة صلبة، قادرة على إدارة المشاورات المستقبلية المتعلقة بالسلام هناك.
 
وثمن الجارالله - في تصريح للصحفيين على هامش حضوره الحفل الذي أقامته السفارة الألمانية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني - دور السعودية في تحقيق وتمكين الاتفاق، الذي يعد مدخلا لمفاوضات السلام بين الحكومة الشرعية والجانب الحوثي.
 
وفيما يتعلق بالوساطة الكويتية الرامية إلى حل الأزمة الخليجية، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، :"إن التحركات الكويتية لم ولن تتوقف، ونحن نشعر بتفاؤل كبير، وإننا نسير في الاتجاه الصحيح، وهناك خطوات عملية تحققت في هذا الإطار".
 
وبشأن تطورات المفاوضات بين الكويت السعودية حول المنطقة المقسومة، أكد الجارالله أن المشاورات الإيجابية لا تزال مستمرة بين الجانبين، معربا عن تطلع الكويت إلى التوقيع النهائي في أقرب وقت.

خالد الجارالله

اتفاق الرياض

الكويت

السعودية

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