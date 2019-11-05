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الجيش النيجيرى يضم 278 عنصرا سابقا من بوكوحرام بمراكز تأهيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:04 ص
الجيش النيجيرى يضم 278 عنصرا سابقا من بوكوحرام بمراكز تأهيل بوكو حرام
كتبت - هناء أبو العز

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أعلنت قيادة الجيش النيجيري أن ما لا يقل عن 287 من إرهابيي بوكو حرام السابقين أدمجهم الجيش في برنامج إعادة التأهيل، حيث يدخل هذا البرنامج في إطار "عملية الممر الآمن" الذي تديره قيادة الأجهزة الثلاثة في ولاية جومبي، بشمال شرق نيجيريا.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش العقيد أونييما نواشوكوو، فى تصريحات لوسائل إعلام افريقية،  أن عدة إرهابيين سابقين سينضمون قريبا إلى برنامج إعادة التأهيل.
 
ويتعلق الأمر بعملية إنسانية تضم عدة أجهزة بهدف تخليص الإرهابيين السابقين من التطرف، وإعادة تأهيلهم، وإدماجهم في المجتمع.
 
وصرح العقيد نواشوكوو بأن قيادة الجيش سلمت، في إطار هذه العملية خلال يوليو الماضي، أكثر من 151 عنصر سابقين في بوكو حرام إلى حكومة ولاية بورنو (شمال شرق البلاد)، لإعادة إدماجهم في المجتمع.
 
 
وأوضح أن هدف البرنامج الذي بدأ خلال سبتمبر 2015، يتمثل في تشجيع إرهابيي بوكو حرام الراغبين في تسليم أنفسهم على القيام بذلك والانخراط في عملية مهيكلة لتخليصهم من التطرف.
 
وتابع المتحدث العسكري أن 268 من مقاتلي بوكو حرام السابقين، تم نقلهم إلى ولاياتهم لإعادة إدماجهم بعد استكمال تأهيلهم في إطار البرنامج.
 
وأضاف أن قيادة الجيش استقبلت، خلال أكتوبر 2019، وفودا قادمة من الكاميرون وتشاد، لدراسة مناهج هذا البرنامج.
 

نيجيريا

بوكو حرام

التطرف الارهابى

الجيش النيجيرى

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