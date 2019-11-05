الجيش الأمريكى يشيد قاعدتين عسكريتين فى دير الزور شرق سوريا

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتشييد قاعدتين عسكريتين فى محافظة دير الزور فى سوريا.
ونقلت القناة الروسية عن مصادر محلية سورية - لم تسمها - القول إن الولايات المتحدة تشيد قاعدة عسكرية في بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، فيما تبني قاعدة أخري في مقر اللواء 113 في منطقة الشهابات بنفس المحافظة.
وأضافت أن الجيش الأمريكي عزز وجوده في المنطقة ذاتها بنحو 250 جنديا ومدرعات وراجمات صواريخ تزلانا مع العملية العسكرية التركية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد في وقت سابق، بإجراء تحضيرات أمريكية شمال وشرق سوريا لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي، في كل من القامشلي ومناطق أخرى.
الجيش الأمريكى يشيد قاعدتين عسكريتين فى دير الزور شرق سورياالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:10 ص
قاعدة عسكرية
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أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتشييد قاعدتين عسكريتين فى محافظة دير الزور فى سوريا.
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