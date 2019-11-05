سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجمعة.. إطلاق الفوج الرابع لمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للطلاب الوافدين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:00 ص
الجمعة.. إطلاق الفوج الرابع لمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للطلاب الوافدين وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة الأوقاف انطلاق الفوج الرابع لمعسكر أبى بكر الصديق للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعددهم 55 طالبًا وافدًا من الدول الأفريقية والأسيوية، بحيث يشمل المعسكر الجوانب التثقيفية، والترفيهية، وذلك يوم الجمعة 8 / 11 / 2019م ، على أن يكون التجمع بديوان عام  الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهرًا عقب صلاة الجمعة .

وستدور المحاضرات العلمية حول حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) قبل بعثته وبعد بعثته باعتبارها أنموذجًا راقيًا فى جميع الجوانب الأخلاقية والإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف، ومشاركة من وزارة الأوقاف المصرية في رعاية الطلاب الوافدين علميا وثقافيا.
 

 

 


وزارة الاوقاف

البرامج التثقيفية

تثقيف الدعاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

16 نوفمبر.. اختبار الدارسين بأكاديمية الأوقاف لاستكمال برنامج تدريب الدعاة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:40 م

مجمع الفقه الإسلامى الدولى يناقش مستجدات الفتوى فى دورته الـ 24

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:35 م

غدا.. ندوة عن حياة النبى من الميلاد إلى البعثة بمسجد الإمام الحسين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:30 م

الأوقاف: ترجمنا 14 كتابا فى عام ونبث الخطبة بـ18 لغة لنشر الوسطية عالميًا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:41 م

"الأوقاف" تهدى رئيس المحكمة الدستورية العليا درع الوزارة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة