سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية ترحب بـ"اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:22 م
الجامعة العربية ترحب بـ"اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى احمد ابو الغيط
كتب : مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبى، مؤكداً أن الاتفاق يُعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمنى، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك، ومشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بدورٍ مهم ومُقدَر فى رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.
 
وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اتفاق الرياض يُعطى إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، مُضيفاً أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطنى هى أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه، ومُشيراً إلى القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى سبتمبر الماضى والذى أكد بصورة واضحة على هذه المبادئ. 
 
وأعرب المصدر عن أمله فى أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.
 
 

الجامعة العربية

احمد ابو الغيط

اتفاق الرياض

اليمن

السعودية

اتفاقية الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: وعد بلفور يتكرر على يد ترامب

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:23 م

جامعة الدول العربية تنظم النسخة الـ3 لأسبوع التنمية المستدامة بالتعاون مع مصر

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 09:50 ص

برلمانيون وأحزاب يسيرون على خطى جامعة الدولة العربية ضد السفاح أردوغان.. مطالبات بموقف دولى صارم ضد جرائم الرئيس التركى.. نواب: يعمل لصالح أهل الشر ويقتل الأطفال فى سوريا.. ومحاكمته انتصار للإنسانية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:00 ص

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: تركيا تريد الاستحواذ على الأراضى

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:13 م

صور.. أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة