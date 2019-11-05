التموين: لا تغيير بنظام صرف الخبز بحلايب وشلاتين قبل إصدار بطاقات الرقم القومى

كتب عبد اللطيف صبح

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم تغيير نظام صرف الخبز المُدعم بحلايب وشلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى لجميع المُقيمين بها، قائلا "نعتمد فى حلايب وشلاتين وشمال سيناء على التسليم اليدوى لضعف شبكات الاتصالات".

وتابع الوزير: "لن يتم تغيير النظام فى حلايب شلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى للجميع، وأن تكون المنظومة قابلة للتنفيذ، مينفعش ألاقى النظام يشتغل يوم ويعطل يوم".

وكان النائب ممدوح عمارة، نائب حلايب وشلاتين، قد تقدم بطلب إحاطة بشأن ما ورد من من لجنة تابعة لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر بشأن تطبيق منظومة الخبز بحلايب وشلاتين، مطالبا باستمرار عدم تطبيق المنظومة حتى يتم استخراج الأوراق اللازمة لسكان وأهالى المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد اليوم بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.