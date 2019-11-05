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التعليم: مراجعة 8 ملايين مستند لـ 250 ألف متقدم بالبوابة الإلكترونية للتوظيف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:11 م
التعليم: مراجعة 8 ملايين مستند لـ 250 ألف متقدم بالبوابة الإلكترونية للتوظيف وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مرحلة المراجعة لبعض المتقدمين لوظائف المعلمين الجديدة، قد تطول لأكثر من 10 أيام لحين الانتهاء من مراجعة كافة المستندات والتحقق من صحتها بالشكل المطلوب.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على فيس بوك أنه نظرا للضغط الشديد لعدد المتقدمين ووصول عدد الملفات قيد المراجعة لأكثر من 8 ملايين مستند لقرابة 250 ألف متقدم لتسجيل بياناته على البوابة الإلكترونية للتوظيف والكثير من المستندات بِه أخطاء، الأمر الذى يستغرق وقتا أطول لمراجعتها.

كانت وزارة التربية والتعليم الفنى أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، التى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
 


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