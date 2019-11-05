التعليم تستعرض خطة النهوض بالمنظومة بالمؤتمر العربى للتنمية المستدامة

كتب محمود طه حسين

شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، اليوم، فى فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربى للتنمية المستدامة، والذى تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستعرض الوزير جهود الوزارة فى المخطط الشامل لتطوير التعليم فى مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسى والجامعى، وذلك لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدى المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج.

كما تطرق وزير التربية والتعليم، خلال كلمته، إلى الحديث عن تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بخطوات لحل مشكلات كثافة الفصول المدرسية.