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التعليم العالى: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تنظم ورشة عمل تحسين جودة البرامج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:14 ص
التعليم العالى: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تنظم ورشة عمل تحسين جودة البرامج وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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نظمت اللجنة الوطنية المصرية اليونسكو، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو  فعاليات ورشة عمل بعنوان (تحسين جودة البرامج والتكوين فى كليات التربية وتفعيل دورها فى ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والحوار) بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) خلال الفترة من 29-31 أكتوبر الماضى، بمقر اللجنة الوطنية لليونسكو فى السادس من أكتوبر.
 
وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل ، أن  الورشة تهدف  إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات التربوية والمهارات الفنية لدى خبراء تحسين جودة البرامج والتكوين فى كليات التربية، فضلا عن  اكتساب المشاركين معارف وخبرات جديدة في مجال تحسين جودة برامج كليات التربية، ومواكبة التطورات ذات الصلة بمفاهيم الجودة في برامج كليات التربية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين على أحدث معايير وأنظمة تحسين الجودة لبرامج كليات التربية، واكتساب مهارات إدارة ثقافة الجودة وتحقيق استدامتها، والتعرف على التجارب الدولية الحديثة في نظم اعتماد الجودة وقياسها في التعليم.
 
كما تتناول محاور الورشة أسس ومباديء تحسين الجودة في برامج كليات التربية ومفاهيمها، وآليات تطوير نظم تحسين الجودة الداخلية، فضلاً عن إدارة واستدامة ثقافة الجودة في كليات التربية، والتحول من ضمان الجودة إلى تحسين الجودة.
 
وخلال افتتاح فعاليات الورشة، أكدت الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة أن كليات التربية تعد أحد مؤسسات المجتمع التى تقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى عملية إصلاح التعليم، وإعداد جيل من الشباب قادر على حمل لواء رفعة وتقدم بلده، مشيرة إلى أن تحسين جودة البرامج والتكوين فى كليات التربية وتفعيل دورها فى ترسيخ قيم المواطنة بما يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن التعايش والحوار يقتضى تمكين المعنيين بجودة البرامج والتكوين من الاطلاع على عدد من نماذج معايير الجودة العربية والعالمية الموضوعة لكليات التربية بهدف الاستفادة منها.
 
شارك فى فعاليات الورشة عدد من  عمداء كليات التربية ومسئولى وحدات الجودة بجامعات القاهرة، والمنوفية، والسادات، وبورسعيد، وحلوان، وأسيوط، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان.
 
 
 

 


التعليم العالى

اليونسكو

وزير التعليم العالى

البحث العلمى

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