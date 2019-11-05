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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:46 م
خالد صلاح
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التضخم يرتفع فى تنزانيا وأوغندا ويتراجع فى كينيا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:53 م
التضخم يرتفع فى تنزانيا وأوغندا ويتراجع فى كينيا ارتفاع معدلات التضخم
أ ش أ

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ارتفعت معدلات التضخم في تنزانيا وأوغندا، في يونيو الماضي نظراً لارتفاع بعض أسعار السلع غير الغذائية والبضائع في الأولى وبسبب صعود رسوم الخدمات والتعليم في الثانية، بينما شهدت كينيا تراجعا في معدلات التضخم في الأسواق، وهو ما أرجعته التقارير الرسمية إلى تحسن أوضاع الطقس الذي انعكس أثره الإيجابي على الإنتاج الزراعي مما قاد إلى تراجع الأسعار في الأسواق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني التنزاني - في تقرير صدر اليوم - إن معدلات التضخم زادت في يونيو الماضي بنسبة 2 .0 % لتصل إلى 7 .3 % مقابل 5 .3 % في الشهر الذي سبقه.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني الأوغندي هذا الاسبوع أن معدلات التضخم ما بين مايو ويونيو الماضيين ارتفعت من 3 .3% إلى 4 .3 %، وهو ما عزاه خبراء المكتب إلى صعود معدل التضخم في الخدمات لتصل إلى 7 .4 % في يونيو الماضي مقابل 4 % في الشهر السابق عليه.

أما في كينيا فقد سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في يونيو ليقف عند 70 .5% في أعقاب انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 69 .0 % وذلك وفق تقرير صادر عن مكتب الاحصاءات الوطنى الكينى مطلع الشهر الجارى، وعزا المكتب الوطني للإحصاءات في كينيا ذلك الهبوط إلى تحسن الطقس الذي عزز من إنتاجية الغذاء ما قلص من أسعار بعض السلع الأخرى.


معدلات التضخم في تنزانيا وأوغندا

مكتب الإحصاءات الوطني التنزاني

معدلات التضخم في الأسواق

مكتب الإحصاءات الوطني الأوغندي

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