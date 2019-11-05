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البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:43 م
البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك المعهد القومى للبحوث الفلكية، إننا سنكون على موعد اليوم وغدا 5 و6 نوفمبر الجارى، مع شهب الثوريات، التى ستمطر سماء مصر والوطن العربى.

 

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن شهب الثوريات سميت بهذا الاسم لتساقط كمية من الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور (بجوار مجموعة الثريا).

 

وأشار تادرس، إلى أن عدد الشهب يصل لـ10 شهب فى الساعة، وهى من الزخات الشهابية الضعيفة نسبيا فى عددها ولكنها لامعة، كما يمكن رؤية العدد الأكبر منها بحلول منتصف الليل عندما تكون كوكبة الثور بأعلى السماء.

 

وتابع: تنقسم هذه الشهب إلى شهب شمالية وأخرى جنوبية لوجود سببين رئيسيين لسقوط هذه الزخات، الأول نتيجة الحطام الغبارى الناتج عن الكويكب 2004-TG10، والثانى نتيجة الحطام الغبارى الذى يخلفه المذنب 2P-Encke.


الفلك

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اليوم السابع بلس

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