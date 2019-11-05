سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين ترحب بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:36 م
البحرين ترحب بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى مراسم توقيع اتفاق الرياض
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 ترحب البحرين بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات .
 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء،أن المملكة تؤكد هذا الانجاز الكبير يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في حفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها ويمثل منطلقاً مهماً لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية في اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب .
 
وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي، واستمرار مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة الأمن والسلم والتوصل لحل سلمي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله.

البحرين

اتفاق الرياض

الملك سلمان بن عبدالعزيز

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بورصة البحرين إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:27 م

ارتفاع سهم شركة "بتلكو" ببورصة البحرين بنسبة 0.26% بعد إعلان نتائجه المالية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:17 م

تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.18% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:56 م

تراجع بورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:51 ص

البحرين تؤكد أهمية تعزيز التعاون والعمل الجماعى لمواجهة الإرهاب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة