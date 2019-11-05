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الانبا دانيال لطفي يزور مدرسة كاثوليكية بالإسماعيلية والتلاميذ يستقبلونه بالحلوى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:34 م
الانبا دانيال لطفي يزور مدرسة كاثوليكية بالإسماعيلية والتلاميذ يستقبلونه بالحلوى الانبا دانيال مطران الاسماعيلية الجديد
سارة علام

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زار الانبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك مدرسة المرقسية التابعة للكنيسة الكاثوليكية أمس، إذ كان في استقباله الأب أغاثون خير مدير المدرسة.

تفقد المطران فصول المدرسة وقضى وقتا بين تلاميذها الذين استقبلوه بالحلوى والورود.

يذكر أن دانيال لطفي مطران الإسماعيلية الجديدة قد سيم كاهنا علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق فى 18 يوليو 1996.

عمل الأنبا دانيال، راعيا فى كنيسة قلب يسوع بالقوصية ومعلم بالكليّة الإكليريكية بالمعادى، وراعيا لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة، وراعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط، ثم سافر للدراسة فى روما وحصل على الماجيستير فى اللاهوت الراعوى للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثانى.

انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى يونيو 2019 مطرانا لكرسى الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.

 


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