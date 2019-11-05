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الإرشاد الزراعى ببورسعيد: حصاد المحاصيل الصيفية استعدادا للزراعات الشتوية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:30 ص
الإرشاد الزراعى ببورسعيد: حصاد المحاصيل الصيفية استعدادا للزراعات الشتوية المهندس على حسن سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى
بورسعيد محمد فرج

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قال المهندس على حسن سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد خلال تصريح لــ "اليوم السابع " بأنه تم حصاد المحاصيل الصيفية استعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية بالقطاعات الزراعية المختلفة. 

وأضاف أن القطاعات المختلفة تتمثل فى الائتمان والاستصلاح وشباب الخريجين ومنطقة سهل الطينة شرق القناة حيث أن الإجمالى المنزرع بهذه القطاعات 22 ألفا و478 فدانا من الأرز وتم حصاد المساحة بالكامل.

وفى سياق متصل أكد سليمان أن محصول الذرة الشامية المنزرع الفعلى على الطبيعة بالقطاع الزراعى يقدر بـ10 آلاف و162 فدان وتم حصاد المساحة المنزرعة.

وناشد مدير الإرشاد الزراعى جميع المزارعين بضرورة سرعة خلاء الأراضى التى تم حصادها استعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية المتمثلة فى المحاصيل الاستراتيجية الشتوية كالقمح وبنجر السكر والشعير والبرسيم بجميع القطاعات الزراعية المختلفة.

 


الارشاد الزراعى

حصاد المحاصيل الصيفية

بورسعيد

الشتاء

الزراعات الشتوية

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