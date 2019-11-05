الأمن السعودى يلقى القبض على شابين لقيامهما بتصرفات شاذة طريق عام.. فيديو

وكالات الأنباء

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على شابين ظهرا فى مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة فى أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت صحيفة "سبق" عن الأجهزة الأمنية، أن الشابين قاما بتصرفات مشينة وجاهرا بالمعصية فى إحدى السيارات بطريق عام.