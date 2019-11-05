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الأمن السعودى يلقى القبض على شابين لقيامهما بتصرفات شاذة طريق عام.. فيديو

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:55 م
الأمن السعودى يلقى القبض على شابين لقيامهما بتصرفات شاذة طريق عام.. فيديو الأمن السعودى - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على شابين ظهرا فى مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة فى أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت صحيفة "سبق" عن الأجهزة الأمنية، أن الشابين قاما بتصرفات مشينة وجاهرا بالمعصية فى إحدى السيارات بطريق عام.

 


الامن السعودى

السعودية

الرياض

شابين

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