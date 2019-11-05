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اكتشف تنظيم الجينات لخطوات عملية الأيض.. 8 معلومات عن العالم إدوارد تاتوم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:38 م
اكتشف تنظيم الجينات لخطوات عملية الأيض.. 8 معلومات عن العالم إدوارد تاتوم عالم الوراثة الأمريكى إدوارد تاتوم
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الثلاثاء ذكرى رحيل إدوارد لوري تاتوم، عالم الوراثة الأمريكى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب.

اليوم السابع يقدم فى النقاط التالية معلومات عن إدوارد لورى تاتوم، فى ذكرى رحيله كما يلى:

1_ولد إدوارد لورى تاتوم فى بولدر بولاية كولورادو الأمريكية فى 14 ديسمبر 1909 

2_درس تاتوم بجامعة شيكاغو ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية من جامعة ويسكونسن-ماديسون عام 1934.

3_وفى سنة 1937 بدأ تاتوم العمل بجامعة ستانفورد، حيث بدأ تعاونه البحثى مع بيدل

4_وفى سنة 1945 انتقل تاتوم إلى جامعة ييل.

5_وفى عام 1957 التحق بالعمل فى معهد روكفلر.

6_توصل تاتوم وبيدل، إلى أن التغييرات التى تسببها الأشعة السينية والعمليات الكيميائية البيولوجية تنتقل إلى الأجيال اللاحقة.

7_حصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1958 لاكتشافه مع جورج بيدل أن المورثات "الجينات" تنظم خطوات عملية الأيض.

8_توفى تاتوم فى مدينة نيويورك فى 5 نوفمبر 1975 عن عمر يناهز 66 عاما.


إدوارد تاتوم

جائزة نوبل

نوبل

علم الجينات

الجينات

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