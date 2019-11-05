اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من 800 سنة شمالى الصين

بكين /أ ش أ/

أعلنت سلطات مقاطعة "خبي" شمالى الصين اكتشاف مقبرة يرجع تاريخها إلى أكثر من 800 سنة في عهد أسرة جين (1115م - 1234م).

وقال هوا بنج هوى المسئول بمعهد الآثار الثقافية في محافظة شينجتاي بالمقاطعة - في تصريح اليوم - إن المقبرة تم اكتشافها في موقع مشروع أنابيب غاز طبيعي في قرية ليولين بالمحافظة، موضحا أن ارتفاع المقبرة دائرية الشكل يبلغ 9ر1 متر وعرضها 9ر1 وطولها 7ر1 متر، وتوجد رسوم جدارية على القبة.

وأضاف أن علماء الآثار استطاعوا تمييز تاريخ المقبرة من خلال خط التاريخ المنقوش، فيما يعتقد العلماء أن صاحب المقبرة سيد رفيع الدرجة في المجتمع المحلي أو مالك لأراض.

وأشار هوى إلى أن المقبرة ستقدم معلومات قيمة في دراسة نظام الجنازة وعادات الدفن المحلية والعادات الاجتماعية في ذلك الوقت.