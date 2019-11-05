سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من 800 سنة شمالى الصين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:06 ص
اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من 800 سنة شمالى الصين مقبرة جماعية - صورة أرشيفية
بكين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت سلطات مقاطعة "خبي" شمالى الصين اكتشاف مقبرة يرجع تاريخها إلى أكثر من 800 سنة في عهد أسرة جين (1115م - 1234م).
وقال هوا بنج هوى المسئول بمعهد الآثار الثقافية في محافظة شينجتاي بالمقاطعة - في تصريح اليوم - إن المقبرة تم اكتشافها في موقع مشروع أنابيب غاز طبيعي في قرية ليولين بالمحافظة، موضحا أن ارتفاع المقبرة دائرية الشكل يبلغ 9ر1 متر وعرضها 9ر1 وطولها 7ر1 متر، وتوجد رسوم جدارية على القبة.
 
 
وأضاف أن علماء الآثار استطاعوا تمييز تاريخ المقبرة من خلال خط التاريخ المنقوش، فيما يعتقد العلماء أن صاحب المقبرة سيد رفيع الدرجة في المجتمع المحلي أو مالك لأراض.
 
 
وأشار هوى إلى أن المقبرة ستقدم معلومات قيمة في دراسة نظام الجنازة وعادات الدفن المحلية والعادات الاجتماعية في ذلك الوقت.

مقبرة

الصين

شمالى الصين

مقبرة جماعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة