افتتاح ملتقى توظيف الشباب باستاد الطور جنوب سيناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

شهد اللواء نادر عشماوي، سكرتيرعام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، ونانيس الناقوري رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، فعاليات ملتقى التوظيف ، بالإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء.

وشهد الملتقي توافد اكثر من 300 شاب وفتاة الشباب من سن 18 حتى 40 سنة، للتعرف على فرص العمل بالقطاع الخاص والوظائف المتاحة بالشركات المشاركة بالملتقى، والتي تضمنت مجالاتها مجال السياحة والفندقة ومجال الصناعة، والمهن المختلفة ومجال المبيعات ومجالات أخرى متنوعة للمؤهلات العليا والمتوسطة ،وبدون مثل الأمن والخدمات والإدارة والفنيين.

وأشار أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية للشباب، إلى أن 25 شركة وفندقا ،شاركت في الملتقى بجانب مشاركة كل من بنك الإسكان ومصر والبنك الأهلي ،وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، وذلك بهدف التيسير على أصحاب المشروعات في منحهم قروضا.

وقال محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، إن نحو 15 فندقا شاركت في الملتقى، مؤكدا أن الفنادق لديها فرص عمل متميزة براتب يبدأ من 2000 جنيه، بالإضافة إلى سكن وتأمين صحي ومواصلات، كما أكد أن عملية التوظيف آمنة جدا،لافتا إلى أنه سيجرى المقابلات والتعاقد الفورى لمن ينطبق عليهم الشروط ،كما ستقام دورات تدريبية في كل التخصصات المطلوبة للمرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب. حيث يعمل الملتقي علي توفير اكثر من 1000 فرصه عمل للشباب الحاصلين علي المؤهلات الدراسيه المختلفه.