افتتاح معرض ELECTRICX الأكبر فى قطاع الطاقة الكهربائية مع انطلاق معرض FIREX الدولى لمكافحة الحرائق

بحضور نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وادارة شركة انفورما الأكبر عالميا فى تنظيم المعارض تم افتتاح اليوم كل من الدورة التاسعة والعشرون من معرض ELECTRICX الرائد فى مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة ولأول مرة معرض FIREX الدولى لمكافحة الحرائق والمستمران حتى يوم 5 نوفمبر 2019 وذلك بصالتين عرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس EIEC.

حضر الافتتاح المهندس أسامة على عسران-نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد/ هانى خفاجى – مدير عام شركة انفروما ماركتس لتنظيم المعارض وعدد من رؤساء وممثلى الشركات المشاركة والعارضة بالمعرض مع لفيف من الهيئات الصحفية، وقد قاموا بجولة تفقدية داخل اروقة المعرض للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الشركات العارضة من تطور تكنولوجى وتقني.

وعلى هامش مراسم الإفتتاح أعرب المهندس أسامة عسران "عن إمتنانه وتقديره من المشاركة فى هذا الحدث الهام وهو يعد من المعارض المتميزة والمتخصصة فى عرض كل ما هو جديد فى مجال صناعة الطاقة فى مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء فى العالم، وأعرب عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة فى مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.

وأضاف أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل فى مصر"، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة، خيث بلغت نسبة المكون المحلى لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% فى محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.

واستكمل أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضع دائماً قضية التصنيع المحلى وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه فى جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2014 من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبى الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل فى مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر فى تنفيذ هذه المشروعات.

وبكلمه هانى خفاجى – مدير عام شركة انفورما مصر "تهدف شركة انفورما العالمية ليكون معرض Electrix المتخصص فى قطاع الطاقة الكهربائية والذى يضم تحت رايته معرض SolarTec المختص بالطاقة المتجددة حلقة الوصل الرئيسية التى تجمع كل من الشركات العاملة والموردة بقطاعات الطاقة الكهربائية والمتجددة مع زوار المعرض المهتمين بكل المجالات المتعلقة بالصناعة تحت سقف واحد، مما سيؤول بدوره بدفع عجلة التطور فى هذا القطاع الهام، ولا ننسى أيضا الوافد الجديد إلى سوق المعارض المصرية معرض Firex الاكبر والأهم عالميا فى قطاع تقنيات مكافحة الحرائق والوقاية منها،نتيجة لزيادة الوعى والاهتمام بتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إيماننا بأهمية السوق المصرية كونه البوابة الرئيسية لدخول الأسواق الأفريقية"

تضم دورة هذا العام من معرض اليكتركس أكثر من 200 شركة عارضة تتضمن شركات محلية ودولية متخصصة فى العديد من مجالات الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة عارضة فى معرض سولارتك SolarTec المقام برعاية كل من الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة تمويل الإقتصاد الأخضر، لينظم ولأول مرة داخل المعرض المؤتمر السنوى للطاقة المُتجددة يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2019، ليناقش سبل تطوير إنتاج وتمويل وإدارة الطاقة المُتجددة فى مصر، بالإضافة إلى توضيح الشروط و اللوائح للإستثمار وتمويل هذا المجال مع شرح المشاكل و الصعوبات التى يمكن ان تواجه هذا القطاع و كيفية تفاديها، وتسليط الضوء على نماذج المشاريع الناجحة وعمليات التمويل وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها، وكيفية استفادتهم من حلول الطاقة المتجددة، وهذا بدون إهمال دور المشاريع الكبيرة التى تلعب دورًا مهمًّا فى دفع عجلة التطور الاقتصادى للدولة مصرية.

وعلى صعيد أخر ومع افتتاح الدورة الأولى من معرض Firex الدولى ليكون امتدادا هاما لنجاحات دامت لأربعين عامًا متتالية فى المملكة المُتحدة عبر معرض FIREX UK، ليشارك بالنسخة المصرية العديد من الشركات الإنجليزية والدولية لتقديم أحدث التطورات التقنية فى مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها، وسيقدم المعرض فى ثانى أيامه مؤتمر السلامة من الحرائق، كأهم المؤتمرات التثقيفية بهدف مناقشة أنظمة الإنذار المبكر، وسبل مكافحة الحرائق المُختلفة، والحد والسيطرة على مخاطر الدخان، ليكون حضور المؤتمر مجانيا بأسبقية التواجد.

يتوقع هذا العام زيادة عدد زوار المعارض الثلاث عن 11000 زائر من المهتمين والعاملين بالقطاعات.



