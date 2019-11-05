سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

افتتاح أول منتجع علاجى للكنيسة القبطية بطما فى سوهاج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:54 م
افتتاح أول منتجع علاجى للكنيسة القبطية بطما فى سوهاج افتتاح أول منتجع علاجى للكنيسة القبطية بطما
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الأنبا إسحاق أسقف طما، هوسبيس ( Hospice ) البابا شنودة الثالث للرعاية التلطيفية، بدير القمص يسى ميخائيل بطما
 
أكد الاسقف أثناء الافتتاح أن الأنبا فام الراحل قد وضع بذرة هذا المكان وأن المبنى هو النواة والخميرة لمثل هذه الخدمة في الإيبارشية. 
 
يذكر أن كلمة "hospice" مشتقة من hospes اللاتينية ، وهي الكلمة التي خدمت واجب مزدوج في الإشارة إلى كل من الضيوف والمضيفين.
 
يبدأ دور الهوسبيس بعد إعلان عجز الطب عن علاج حالة مرضية ويتم إبلاغ المريض وأسرته، فى تلك المرحلة يبدأ الهوسبيس فى دعم المريض وتقدم له الرعاية وخدمات الهوسبيس المتنوعة التى تناسب حالته المرضية .
 
شهد الافتتاح حضور الدكتور نبيل صبرى و د.سامى واصف عن جلوبال كانسر كير مصر – إنجلترا ونخبة من الأطباء من داخل وخارج الإيبارشية.
 
 

هوسبيس طما

الانبا اسحق

الكنيسة

الاقباط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يستقبل وفد رؤساء أديرة روسيا بالكاتدرائية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:30 م

الانبا موسى يفتتح معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:28 م

البابا تواضروس يفتتح مؤتمر مبادرة لوزان للحوار الكنسى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:24 م

الانبا دانيال لطفي يزور مدرسة كاثوليكية بالإسماعيلية والتلاميذ يستقبلونه بالحلوى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:34 م

"أنماط العلاقات" محاضرة نفسية باجتماع المغتربين بكنيسة الكاثوليك بأسوان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:30 ص

مطران القدس: اشترينا بيتا قديما فى بيت لحم لتأسيس كنيسة "شهداء العصر الحديث"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة