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اضبط مخالفة.. غرق شارع جمال عبد الناصر بالمحلة بالصرف الصحى.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:00 ص
اضبط مخالفة.. غرق شارع جمال عبد الناصر بالمحلة بالصرف الصحى.. صور
الغربية – عادل ضرة

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سيطرت حالة من الاستياء بين سكان شارع جمال عبد الناصر الموازى لشريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة بمحافظة الغربية، بسبب طفح مياه المجارى بالشارع، منذ عدة أيام وانبعاث الروائح الكريهة منها، بسبب وجود سدة فى الخطوط.

ويعانى كبار السن والسيدات من المرور بالشارع، بسبب غرق الشارع بمياه الصرف الصحي، دون اى تحرك من جانب المسئولين لشفط المياه أو تسليك شبكة الصرف الصحي.

وقال أهالى المنطقة، أنهم يعانون من تلك الكارثة البيئية، منذ عدة أيام ولم يتحرك أحد من المسئولين لحل تلك المشكلة التى تسببت فى غرق الشارع الرئيسى الموازى لشريط السكة الحديد، والذى يربط منشية البكرى بالعلو وبالطريق السريع، مضيفا أن المجارى تسببت فى سقوط سيدة مسنه بسبب تزحلق الطريق.

وأشار أن سكان المنطقة تقدموا بشكاوى ولكن لم يتحرك أحد، لتسليك الشبكات وشفط مياه المجارى من الشارع

وطالب المواطنون، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بالتدخل العاجل وإنهاء مشكلة طفح مياه المجارى بالشارع،حتى يتمكن الأهالى من المرور منه، والقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من الصرف الصحى.

 

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محافظه الغربيه

المحله

رئيس شركه مياه الشرب بالغربيه

صرف صحى

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