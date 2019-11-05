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ارتفاع سهم شركة "بتلكو" ببورصة البحرين بنسبة 0.26% بعد إعلان نتائجه المالية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:17 م
ارتفاع سهم شركة "بتلكو" ببورصة البحرين بنسبة 0.26% بعد إعلان نتائجه المالية بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو، بنسبة 0.26% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ببورصة البحرين، ليغلق عند مستوى 0.39 دينار، بحجم تداول 57.6 ألف سهم بقيمة 22.4 ألف دينار بحرينى.
 
وارتفع سهما بتلكو وإى بى أم تيرمينالز فقط ببورصة البحرين، وجاء ارتفع سهم بتلكو بعد إعلانها عن نتائج مالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ صافى أرباح المساهمين 44.2 مليون دينار بحرينى مقابل 46 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 4%.
 
وفى الربع الثالث، انخفاض صافى أرباح مساهمى شركة بتلكو إلى 10.2 مليون دينار بحرينى مقابل 17.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 41%. 
 
وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 2.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.03 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة و الخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 613.2 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 6.67%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%.
 

بتلكو

بورصة البحرين

سهم بتلكو

البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية

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