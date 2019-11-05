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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.69% بختام التعاملات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:35 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.69% بختام التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.69% رابحاً 129.07 نقطة ليغلق عند مستوى 7782.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.25% رابحاً 190.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4683.35 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 108.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 137 شركة، فيما تراجعت 39 شركة. 
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.45%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.21%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.17%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%.
 
وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم أسواق العثيم نسبة 9.36%، ثم الخزف السعودية بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "أنابيب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.18% ثم البحر الأحمر بنسبة 1.71%، ثم فيبكو بنسبة 1.14%.
 

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