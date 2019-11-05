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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:19 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 26.85 نقطة ليصل إلى مستوى 7680.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.59% رابحاً 161.40 نقطة ليصل إلى مستوى 4660.12 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 39.5 مليون سهم بقيمة 951 مليون ريال، وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما تراجعت 55 شركة. 
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 6.44%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.43%.
 
وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم الخزف السعودية نسبة 9.52%، ثم أسواق العثيم بنسبة 7.46%، فيما تصدر سهم "البحر الأحمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.17% ثم سلامة بنسبة 1.50%، ثم بوبا العربية بنسبة 1.30%.
 

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