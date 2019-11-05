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احتجاجات فى برشلونة ضد زيارة ملك إسبانيا للمدينة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:56 ص
احتجاجات فى برشلونة ضد زيارة ملك إسبانيا للمدينة مظاهرات كاتالونيا
أ ش أ

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أفادت مصادر محلية إسبانية، اليوم الثلاثاء بأن مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا - الذي يطالب بالانفصال عن إسبانيا - شهدت احتجاجات ضد زيارة ملك إسبانيا لها، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت في المدينة.


وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لانفصال الإقليم عن إسبانيا احتشدوا في مدينة برشلونة بهدف تعطيل زيارة الملك فيليبي السادس إلى عاصمة إقليم كتالونيا.


وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات جديدة، كما تأتي في أعقاب حكم بسجن 9 من الزعماء الانفصاليين صدر عن المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي.


يذكر أن الملك فيليبي وصل إلى برشلونة ، أمس الأول الأحد ، في ظل إجراءات أمنية مشددة ، حيث تم نشر عدد كبير من العناصر الأمنية حول المكان الذي أقيم فيه حفل توزيع جوائز للشباب، كما قطعت الشرطة إحدي الطرق الرئيسية في المدينة.


أسبانيا

برشلونة

إقليم كاتالونيا

مظاهرات كاتالونيا

الملك فيليبي السادس

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