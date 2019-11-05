إيطاليا: نعتزم فتح حوارات مع ليبيا حول خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين

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أعلن وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى ، الشروع بسلسلة لقاءات مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين.

وقال جويرينى، فى تصريح نشرته وكالة أنباء (آكى) الإيطالية، "لقد قررنا فتح حوار مع ليبيا، لأنه لا يمكننا إجراء تغييرات من جانب واحد، لتعديل مذكرة التفاهم بما يخص جانبين محددين".

وأشار وزير الدفاع الإيطالى، إلى أن "التعديل الأول يتعلق بعمل خفر السواحل، والثانى يخص موضوع مراكز الإيواء"، واختتم بالقول "نريد أن تكون هناك رقابة دولية فيها لضمان ظروف إنسانية ملائمة لإقامة المهاجرين".