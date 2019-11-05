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إنفوجراف.. انتشار التسوق الإلكترونى يغير خريطة التجارة فى العالم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:00 ص
إنفوجراف.. انتشار التسوق الإلكترونى يغير خريطة التجارة فى العالم التسويق الاليكتروني
كتب: مدحت عادل

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تشكل شبكة الإنترنت حيزا كبيرا بين اهتمامات الأفراد، وأصبحت مصدرا يضاهى مصادر نشر المعلومات التقليدية، حتى أصبحت مصدرا من مصادر التسويق للمنتجات والبضائع وتأسيس منصات لـ"التجارة الإلكترونية" من الخارج.

وفي هذا الإطار، ينشر "اليوم السابع" انفوجراف لنسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارج دولة المشترى كنسبة من إجمالى التجارة الإلكترونية فى الإقليم الجغرافى، وفقل تقرير صادر عن موقع "py pal survy"، والذى يرصد نسب التسويق الإلكترونى من التجارة الالكترونية على مستوى العالم، والتى كانت كالتالى:

- بلغت نسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارجية فى الشرق الأوسط نحو 70%

- بلغت نسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارجية فى القارة الإفريقية نحو 62%

- بلغت نسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارجية فى أوروبا الغربية نحو 57%

- بلغت نسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارجية فى أمريكا الشمالية 48%

- بلغت نسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارجية فى أمريكا اللاتينية نحو 52%

- بلغت نسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارجية فى منطقة أسيا والباسيفيك نحو 48%

- بلغت نسبة التسوق الإلكترونى من منصات خارجية فى أوروبا الشرقية نحو 56%

التسويق الاليكتروني من حجم التجارة
التسويق الاليكتروني من حجم التجارة

التسوق الإليكتروني

التجارة الاليكترونية

منصات تجارية

اخبار الاقتصاد

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