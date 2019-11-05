سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:55 ص
إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالوادى الجديد انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول 5 اشخاص مصابين الي مستشفي الداخلة والخارجة العام. 
 
تبين إصابة أحمد كمال عبد العزيز،  25 سنة في حادث تصادم سيارة بمدينة موط بمركز الداخلة، وجري نقله لمسشتفي الداخلة العام لتلقي العلاج. 
 
كما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة أمام مبني ديوان المحافظة القديم، أسفر عن إصابة احمد محمد حسين، 19 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات بالصدر، الحسيني أشرف سيد،  21 سنة بكدمات متفرقة بالجسم،  وجري نقلهما الي مستشفى الخارجه العام. 
 
كما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة ابراهيم سليمان سيد، 28 سنة باشتباه مابعد الارتجاج، ابراهيم أحمد زيدان،  27 سنة باشتباه ما بعد الإرتجاج  وفقدان في الوعي، وجري نقلهما الي مستشفى الداخلة العام. 
 
تحررت المحاضر اللازمة بالحوادث، وجري إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الوادى الجديد

حوادث الوادي الجديد

مديريه امن الوادى الجديد

قسم شرطة الداخلة

مستشفى الداخلة العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة