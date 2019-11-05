إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالوادى الجديد

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول 5 اشخاص مصابين الي مستشفي الداخلة والخارجة العام.

تبين إصابة أحمد كمال عبد العزيز، 25 سنة في حادث تصادم سيارة بمدينة موط بمركز الداخلة، وجري نقله لمسشتفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

كما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة أمام مبني ديوان المحافظة القديم، أسفر عن إصابة احمد محمد حسين، 19 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات بالصدر، الحسيني أشرف سيد، 21 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وجري نقلهما الي مستشفى الخارجه العام.

كما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة ابراهيم سليمان سيد، 28 سنة باشتباه مابعد الارتجاج، ابراهيم أحمد زيدان، 27 سنة باشتباه ما بعد الإرتجاج وفقدان في الوعي، وجري نقلهما الي مستشفى الداخلة العام.

تحررت المحاضر اللازمة بالحوادث، وجري إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.