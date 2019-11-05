إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى الشرابية

كتب ـ كريم صبحى

أمرت نيابة الشرابية، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة 25 ألف جنيه من شقة.

تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغا من "ماري. ف"، 45 سنة، مديرة إدارة بشركة أدوية ومقيمة بالطابق الثالث باكتشافها سرقة مبلغ مالي 25 ألف جنيه، و2 هاتف محمول من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين كسر شباك المنور الخاص بالشقة سكن المجني عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7431 لسنة 2019م جنح القسم .

وبإجراء التحريات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "هاني . ع" ، 42 عاطل ومقيم بالطابق الرابع بذات العنوان.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الشباك "، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 19.800 جنيه، و2 هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.