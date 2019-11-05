أوبك تطلق تقريرها السنوى فى حفل دولى وتؤكد بقاء النفط والغاز ركيزة للطاقة فى العالم

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أطلقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اليوم التقرير السنوي لتوقعات سوق النفط الخام لعام 2019، وذلك فى احتفال كبير بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور قيادات شركات الطاقة العالمية والخبراء الاقتصاديين والسفراء والشخصيات العامة .

وأكد الامين العام للمنظمة محمد باركيندو - في كلمته اليوم أمام الحفل - أن تقرير أوبك السنوي يعمل على تحقيق أهداف أوبك فى دعم استقرار السوق ودعم الشراكة بين الدول الاعضاء فى أوبك والدول غير الاعضاء فى المنظمة.

وقال إن ابرز ملامح التقرير تتمثل فى التحديات التى تواجهها صناعة النفط الخام فى العالم والخاصة بالمخاطر الجيوسياسية وتغير المناخ والشكوك المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي .

وأضاف باركيندو أن الموارد التقليدية من النفط والغاز ستظل مهيمنة على مزيج الطاقة العالمي وبخاصة فى قطاع النقل والبتروكيماويات، كما أن السيارة الكهربائية لن تمثل أكثر من 13% من حجم السيارات فى العالم فى عام 2040 .

وشدد باركيندو على التزام أوبك بدعم اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ ومساندة خطط التحول والتنوع الاقتصادي فى كل الدول النامية .