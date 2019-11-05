أمين "التعاون الخليجى" يشيد باتفاق الرياض

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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مشيرا إلى أنه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الحوثي واستعادة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة ، وخدمة المصالح العليا للشعب اليمني .

وثمّن الزياني، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجهود التي بذلتها السعودية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، انطلاقاً من سياسة المملكة ومبادئها الراسخة في تغليب الحكمة والحوار وحقن الدماء الزكية، مؤكداً أن المملكة برهنت دائما حرصها على توحيد صفوف اليمنيين، وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية ودعمها ومساندتها، وتلبية الاحتياجات المعيشية لليمنيين، وحفظ استقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم فيها.

ودعا الزياني القوى اليمنية ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي والتمسك به، ودعم جهود الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للخروج باليمن إلى مرحلة جديدة قوامها وحدة الصف اليمني، ومساندة السلطة الشرعية في جهودها لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي سلمي وفق المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.