سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت ورئيسة إستونيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:18 م
أمير الكويت ورئيسة إستونيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيسة إستونيا كريستى كاليولايد، سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين؛ وذلك فى جلسة مباحثات رسمية عقدت بقصر بيان اليوم الثلاثاء.
 
وترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجانب الكويتى فى جلسة المباحثات، والذى ضم كل من ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين، فيما ترأست رئيسة إستونيا كريستى كاليولايد الجانب الإستونى، الذى ضم عدد من كبار المسؤولين فى الحكومة.
 
وقال وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات، بما يحقق تطلعاتهم، وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وإستونيا لخدمة مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وأضاف الجراح، أن المباحثات سادت فى جو ودي، عكس روح التفاهم والصداقة التى تتميز بها العلاقة، والرغبة المتبادلة فى المزيد من التعاون والتنسيق فى كافة الأصعدة.
 
فى السياق، بحثت رئيسة إستونيا كريستى كاليولايد بمقر إقامتها بقصر بيان، مع كل من رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح كل على حده، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات.
 
وكانت رئيسة إستونيا كريستى كاليولايد، قد وصلت والوفد الرسمى المرافق لها إلى الكويت الليلة الماضية، فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام؛ حيث يضم الوفد المرافق لها رئيس غرفة تجارة وصناعة أستونيا وعدد من كبار المسئولين فى الحكومة الإستونية.
 

الكويت

استونيا

امير الكويت

الشيخ صباح الاحمد

رئيسه استونيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة