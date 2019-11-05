أكاديميه البحث العلمى: فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية فى روسيا

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء المقبولين للاستفادة من المدرسة الشتوية التدريبية التى تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية فى الفترة من 8 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2019، وتعد هذه المدرسة أحد الآليات التى تتبعها الأكاديمية لبناء القدرات فى هذا المجال الحيوى ضمن رؤية مصر 2030، حيث فاز بالمنحة 26 من شباب الباحثين من 21 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثى، وتم مراعاة مطابقة الشروط فى الاختيار على مستوى جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من محافظات مصر المختلفة.



وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى منذ قليل ، أن الأسماء الفائزة معلنة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg والصفحة الرسمية للأكاديمية https://www.facebook.com/ASRT.Egypt/



وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ان هذه المدرسة وهى مدرسة تدريبية سنوية في (دوبنا) لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير، تم من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية.



وأكد صقر ، أن الأكاديمية تسعى من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل وان هذا البرنامج الذى ترعاه الأكاديمية استجابة لرغبة الدولة في خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لانتاج الطاقة، وساهم البرنامج كثيراً في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب في الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) في مجالات متقدمة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.



وتابع البيان ،قد اسفرت نتائج هذا التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد المتحد للعلوم النوويةJINR منذ عام 2009 إلي تمويل 92 مشروعًا مشتركًا بين مصر وروسيا، يصل تمويل المشروعات المشتركة بين الجانبين طبقًا لاتفاقية (ARE-JINR) إلي 250 ألف دولار سنويًا مقدمة من الأكاديمية، وبلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في إجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2018 (88 عضو هيئة تدريس وباحث) بينما تم استضافة 15 أستاذ من الجانب الروسي ونشر120 بحثاً في أكبر المجلات والدوريات العلمية.







فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية التدريبية بروسيا الاتحادية (1)