سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديميه البحث العلمى: فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية فى روسيا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:58 م
أكاديميه البحث العلمى: فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية فى روسيا فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية التدريبية بروسيا الاتحادية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء المقبولين للاستفادة من المدرسة الشتوية التدريبية التى تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية فى الفترة من 8 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2019، وتعد هذه المدرسة أحد الآليات التى تتبعها الأكاديمية لبناء القدرات فى هذا المجال الحيوى ضمن رؤية مصر 2030، حيث فاز بالمنحة 26 من شباب الباحثين من 21 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثى، وتم مراعاة مطابقة الشروط  فى الاختيار على مستوى جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من محافظات مصر المختلفة.

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى منذ قليل ، أن الأسماء الفائزة معلنة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg والصفحة الرسمية للأكاديمية https://www.facebook.com/ASRT.Egypt/

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ان هذه المدرسة وهى مدرسة تدريبية سنوية في (دوبنا) لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير، تم من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين  فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية.

وأكد صقر ، أن الأكاديمية تسعى من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل وان هذا البرنامج الذى ترعاه الأكاديمية استجابة لرغبة الدولة في خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لانتاج الطاقة، وساهم البرنامج كثيراً في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب في الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) في مجالات متقدمة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.

وتابع البيان ،قد اسفرت نتائج هذا التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد المتحد للعلوم النوويةJINR  منذ عام 2009 إلي تمويل 92 مشروعًا مشتركًا بين مصر وروسيا، يصل تمويل المشروعات المشتركة بين الجانبين طبقًا لاتفاقية  (ARE-JINR) إلي 250 ألف دولار سنويًا مقدمة من الأكاديمية، وبلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في إجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2018 (88 عضو هيئة تدريس وباحث) بينما تم استضافة 15 أستاذ من الجانب الروسي ونشر120 بحثاً في أكبر المجلات والدوريات العلمية.

 

فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية التدريبية بروسيا الاتحادية (1)
فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية التدريبية بروسيا الاتحادية (1)

 

فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية التدريبية بروسيا الاتحادية (2)
فوز 26 من شباب الباحثين بمنحة المدرسة الشتوية التدريبية بروسيا الاتحادية (2)

 


أكاديمية البحث العلمى

محمود صقر

روسيا الاتحاديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة