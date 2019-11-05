سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تتراجع بفعل تحذير بشأن المبيعات من الشركة الدنماركية باندورا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:33 م
أسهم أوروبا تتراجع بفعل تحذير بشأن المبيعات من الشركة الدنماركية باندورا مؤشر ـ صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الثلاثاء، بعد يوم من بلوغها أعلى مستوى منذ 2018، فى الوقت الذى ألقى فيه تحذير من شركة صناعة الحلى الدنمركية باندورا بشأن المبيعات بثقله على المؤشر القياسى.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة على الرغم من أن نبرة إيجابية حول المحادثات التجارية الأمريكية الصينية كبحت الخسائر.

وتراجع سهم باندورا ليتذيل المؤشر إذ انخفض 12 %، في الوقت الذى حذرت فيه الشركة من انخفاض يفوق التوقعات في المبيعات هذا العام.

وارتفعت أسهم قطاع التعدين، التي تضررت بفعل الرسوم الجمركية، لتتصدر القطاعات الفرعية في أوروبا بعد تقارير ذكرت أن الصين تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء رسوم جمركية فرضها في سبتمبر في إطار "المرحلة الأولى" من اتفاق تجارى.

 


اسهم اوروبا

اوروبا

الشركه الدنماركيه باندورا

باندورا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة