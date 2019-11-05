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أسعار المنازل فى 10مدن أمريكية تزيد عن مليون دولار

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:46 م
أسعار المنازل فى 10مدن أمريكية تزيد عن مليون دولار سان فرانسيسكو
شعبان هدية

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كشفت الإحصائيات لموقع متخصص أمريكة ، أن عدد الشركات التكنولوجية في منطقة خليج كاليفورنيا، وما يقابله من كشوف الرواتب فيها، يكشف أن أسعار المنازل أو إيجاراها في هذه المناطق خيالية.

 

ونقلت جريدة القبس الكويتية عن موقع "فاست كومباني"، أن مدينتي سان خوسيه، وسان فرانسيسكو، تمتلكان أكبر عدد من المنازل التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، أكثر من أي مدينة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال الموقع، إنها وفقا لتحليل جديد لبيانات التعداد في الولايات المتحدة، فإن نسبة المنازل في سان خوسيه التي تتجاوز أسعارها مليون دولار تصل إلى 56%، بينما تمتلك سان فرانسيسكو 42٪، وفيما تحتل مدن كاليفورنيا المركزين الثالث والرابع، فإن عدد المنازل التي تبلغ أكثر من مليون دولار في لوس أنجلوس وسان دييجو، 19٪ و 14٪.

وبحسب التصنيف، فإن قائمة الـ10 مدن تأتي كالتالي : سان خوسيه، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، سياتل، نيويورك، بوسطن ،واشنطن العاصمة، ميامي، دنفر.


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