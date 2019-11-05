أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.176 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.239 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.836 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.206 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.855 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.350 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.592 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.385 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.007 ين ياباني.