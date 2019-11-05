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أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:21 ص
أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)

1 يورو = 4.176 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.239 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.836 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.206 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.855 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.350 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.592 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.385 دولار أسترالي.

 

  ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 29.007 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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