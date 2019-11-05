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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:20 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24"  نحو 181.48 ريال سعودى مقابل 48.39 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  181.48 ريال      بما يعادل  48.39$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  166.36 ريال      بما يعادل  44.36$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  158.80 ريال      بما يعادل  42.34$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  136.11 ريال      بما يعادل  36.29$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  105.87 ريال      بما يعادل  28.23$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.74 ريال         بما يعادل  24.20$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,644  ريال        بما يعادل  1,505$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,270 ريال        بما يعادل  338.75$

سعر كيلو الذهب       بنحو 181,482 ريال     بما يعادل  48,392$


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