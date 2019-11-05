أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 181.48 ريال سعودى مقابل 48.39 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.48 ريال بما يعادل 48.39$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.36 ريال بما يعادل 44.36$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.80 ريال بما يعادل 42.34$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.11 ريال بما يعادل 36.29$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.87 ريال بما يعادل 28.23$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.74 ريال بما يعادل 24.20$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,644 ريال بما يعادل 1,505$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,270 ريال بما يعادل 338.75$

سعر كيلو الذهب بنحو 181,482 ريال بما يعادل 48,392$