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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 -11-2019 فى مصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:59 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 -11-2019 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-11-2019، بقيمة جنيهين، حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 675 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.
 

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 578 حنيها للجرام.

عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 772 جنيه.

الجنيه الذهب 5400 جنيها.

أوقية الذهب 1504 دولار.

 
ويؤكد تجار الذهب أن أسعار المعدن النفيس لن تستقر على هذا السعر، خلال مدة طويلة وذلك في ظل التغيرات العالمية التى تطرأ على الأسواق، خاصة مع استمرار تعثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
 
وجاء انخفاض سعر الذهب فى مصر، بعد هبوط ملحوظ في الأسعار العالمية للأوقية، والتى انخفضت من 1510 إلي 1504 دولارا حتي الآن.
 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
 
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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