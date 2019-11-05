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أسعار التوابل والبهارات فى محلات العطارة.. انخفاض الفلفل والكزبرة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:00 ص
أسعار التوابل والبهارات فى محلات العطارة.. انخفاض الفلفل والكزبرة صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار التوابل والبهارات استقرارا فى أسواق العطارة والأسواق التجارية اليوم الثلاثاء 5-11- 2019 ، وتراوحت أسعار الفلفل الأسود الحصى بين 80-82 جنيها للكيلو ، بينما تراوح الكمون بين 60-62 جنيها للكيلو، والكزبرة بين 24 -25 جنيها للكيلو، وجوز الطيب بين 240 -245 جنيها للكيلو، والقرنفل  بين 180 – 183 جنيها للكيلو، والكركم الهندى بين 24 -25 جنيها للكيلو ، والشطة القرن بين 80 -82 جنيها للكيلو .

وفى نفس السياق ترواحت أسعار الحبهان الهندى بين 480 -490 جنيها للكيلو ، والقرفة الصيني والفيتنامى بين 80 -83 جنيها للكيلو، وحبة البركة مصرى  48 – 50 جنيها للكيلو .

الجدير بالذكر أن الشعبة النوعية للعطارة والتوابل والياميش بغرفة القاهرة التجارية أعلنت أن غالبية أنواع البهارات والتوابل تراجعت فى المتوسط من 15-20% نتيجة تحرير الدولار الجمركى وهبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 19-16 جنيها علاوة على حدوث فائض عرض فى الأسواق العالمية للبهارات والتوابل عن إجمالى الاستهلاك الكلى.

وتوقعت استقرار المستوى العام لأسعار مختلف أنواع التوابل والبهارات حتى شهر رمضان المبارك القادم 2020 نظرا لتوافر مخزون منها على الأراضى المصرية أخذا فى الاعتبار نمو الطلب على التوابل والبهارات بنسبة 30% خلال شهر رمضان الكريم مع عدم ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

 

 


البهارات

التوابل

اسعار التوابل

اسعار البهارات

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