أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-11-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.963 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 5.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.963 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.963 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.9 مليون ورقة مالية بقيمة 823.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.65%، والعرب على 5.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.06%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 96.7 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 84.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14789 نقطة، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، القابضة المصرية الكويتية، شركة مستشفى كليوباترا، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2117 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 5498 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 64 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

مستشفى الكاتب ارتفع سهم شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 1.29% رابحاً 0.08 قرش، حتى الساعة 12.56 بجلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 6.30 جنيه، بحجم تداول 1.5 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 9.2 مليون جنيه. ارتفع سهم شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 1.29% رابحاً 0.08 قرش، حتى الساعة 12.56 بجلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 6.30 جنيه، بحجم تداول 1.5 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 9.2 مليون جنيه.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة مستشفى كليوباترا، عن إتمام عقد نقل النشاط التشغيلى لمستشفى الكاتب، بعد إتمام عملية شراء أصول المستشفى العقارية فى ديسمبر لعام 2018، على أن يتم إتمام التنفيذ وتولى إدارة المجموعة جميع العمليات اليومية بالمستشفى بدءاً من 6 نوفمبر الجارى.

وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فأن قيمة الصفقة بلغت 279 مليون جنيه مقابل قيمة شراء الأصول العقارية التابعة للمستشفى، بالإضافة إلى قيمة نقل نشاط وأصول المستشفى، تحت علامة شركة مستشفى كليوباترا.

وتقع مستشفى الكاتب فى حى الدقى بطاقة استيعابية 89 شريراً، كما تضم مركز لعلاج أمراض الكلى.

إعمار مصر تراجع سهم شركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 2.90% خاسراً 0.09 جنيه، حتى الساعة 12.44 ظهراً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 3.01 جنيه، بحجم تداول 387 ألف ورقة مالية بقيمة 1.2 مليون جنيه. تراجع سهم شركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 2.90% خاسراً 0.09 جنيه، حتى الساعة 12.44 ظهراً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 3.01 جنيه، بحجم تداول 387 ألف ورقة مالية بقيمة 1.2 مليون جنيه.

وجاء التراجع بعد إعلان شركة إعمار مصر للتنمية عن قوائمها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بنسبة انخفاض بلغت 64% بعدما حققت أرباحاً مجمعة بلغت 628.99 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 1.76 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية.

وانخفضت إيرادات شركة إعمار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.82 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.



اودن أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية، عن نسبة تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية فى أسهم زيادة رأس المال المصدر، حيث بلغ عدد مرات التغطية 1.686 مرة وبلغت نسبة التخصيص 59.30%، بحسب بيان للبورصة المصرية.

وكانت المرحلة الأولى للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة أدون للاستثمارات المالية من 124.4 مليون جنيه إلى 248.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.4 مليون جنيه موزعة على عدد 49.8 ألف سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2.5 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد.



بايونيرز باعت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 5.8 مليون سهم من حصتها بشركة المتحدة للإسكان والتعمير إلى شركة وادى للاستشارات بسعر 3.39 جنيه للسهم بإجمالى 19.7 مليون جنيه، وبذلك ارتفع مساهمة الأخيرة من 1.995% إلى 4.04%، فيما تراجعت حصة بايونيرز من 18.65% إلى 16.60%، بحسب بيانات للبورصة المصرية.

وتمتلك شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، حصص لمجموعة مرتبطة لها بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال شركة وادى للاستشارات بنسبة 4.04%، سمو للاستشارات 7.7%، نمو للاستشارات 3.21%، الحصن للاستشارات 5.77%، ثروة للاستشارات 0.84%، أساسات للاستثمار العقارى 0.002%.

كما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 2.2 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، 15 ألف سهم، 1080 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 50 ألف سهم، واشترى مساهم رئيس بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 15221 سهم.