4 إجراءات تنظم وضع الموظف المحبوس احتياطيا أو الصادر ضده حكم جنائى..تعرف عليها

كتب محمود حسين

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل الموظف بالحكومة إذا تم حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكما جنائيا، وذلك كالتالي:

1- كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكما جنائيا يُوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه.

2 - يحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكما جنائيا غير نهائي.

3 - يُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكما جنائيا نهائيا.

4 - إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.