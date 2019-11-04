3,4 مليار استثمارات مصر إيطاليا العقارية لعام 2019

تشهد مشروعات شركة مصر إيطاليا العقارية على قدرة الشركة على التطوير و الإبداع العقاري المستمر، والذي غيرت فيه كل مفاهيم سوق العقارات في مشروعات عالية المستوى ذو رؤية صحيحة للسوق المصري. وفي ظل المشروعات القومية لإنشاء المدن الجديدة والذكية، تأتي مشروعات مصر إيطاليا العقارية حجر أساس لا يستهان به في خطة الدولة لـ "بناء مصر ثانية".

وتتنوع مشروعات مصر إيطاليا العقارية من حيث الفكرة والتنفيذ بشكل يلائم جميع الفئات، فمشروع لانوفا فيستا “La Nuova Vista” القائم على مساحة 41 فدان بالقاهرة الجديدة، يحتوي على إجمالي 131 وحدة مصممين على الطراز الإيطالي، نفذ المشروع بالكامل وسُكن بالفعل من قبل العملاء . يتميز" لانوفا فيستا" “la Nuova Vista”بمساحات خضراء واسعة لمحبي الطبيعة تغطي 90% من مساحة المشروع، ويحتوي المشروع على مول تجاري فخم بإسم جاردن ايت (Garden 8 Mall) تم الانتهاء من بناءه ليفتتح بأفخم العلامات التجارية في الربع الاول من العام القادم.

وامتدادا لخطة التوسع العمراني بشكل يراعي النظام البيئي، أقيم مشروع البوسكو سيتى ” Il Bosco City “ على مساحة إجمالية تقدر 268فدان في مستقبل سيتى و يشمل 6600 وحدة سكنية، واجمالى استثمارات المشروع ستصل الى 22 مليار جنيه وضخت استثمارات به تقدر ب 150 مليون جنيه مصري في عام 2019، للبدء في تأسيسه بالربع الثالث من عام 2020.

يختلف مشروع" Il Bosco" عن “Il Bosco City”، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 207 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يشمل 5100 وحدة، واجمالى حجم الاستثمارات فيه 16 مليار جنيه و تم ضخ مليار جنيه خلال عام 2019، تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لـ 300 فيلا و2500 شقة سكنية على أن يتم بدء التسليم في عام 2021.

ويأتى مشروع الغابة العمودية “ Vertical Forest”جزء من مشروع "البوسكو" “Il Bosco”،و يحتوي على 700 وحدة و ثلاثة أبنية للغابة العمودية، بسبع طوابق مصممة من قبل المهندس المعماري "سيتفانو بويري". تتميز مباني الغابة العمودية بتصميم أيقوني يضم العديد من المساحات الخضراء العمودية. تأتي هذه المباني على شكل يتميز بالممرات البيئية التي تعطي الحياة للمشروع، والذي يوفر نظام حيوي معماري عن طريق وضع الاشجار بطريقة عمودية على الشرفات والمنافذ للمباني، بهدف جلب روح الطبيعة إلي المناطق الحضرية وخلق نظام بيئي.

شدد محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة "مصر إيطاليا العقارية" على حرص الشركة بتوفية وعودها اتجاه عملاءها، وانه تم بالفعل ضخ استثمارات للشركة تقدر بـ3.4 مليار جنيه خلال العام، وتعمل الشركة على تسليم أكبر عدد ممكن من الوحدات في الوقت المناسب لتوفية الطلب على العقارات الجديدة التي تلائم احتياجات العملاء المختلفة.

وامتدادًا لإستثمار شركة مصر إيطاليا العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة، أسس مشروع فينشي "” Vinci المقام على مساحة 110 فدان بإستثمارات قدرها 8.5 مليار جنيه، يحتوي المشروع على 3000 وحدة مخطط بدء تسليمها عام 2022. يشمل المشروع مجمع سكني مزود بجميع الخدمات المكونة من الأندية والملاعب الرياضة والمجمعات التجارية المصممة داخليا وخارجيًا على أفخم طراز من قبل المصمم هاني سعد.

بالإضافة إلى الإهتمام باحتياجات عملائها السكنية ، تهتم مصر إيطاليا العقارية بمتطلبات بيئة العمل والشركات في مجمع الادارة و الأعمال بمشروع "كايرو بيزنس بارك " “Cairo Business Park”المقام على مساحة 78000 متر مربع مقسمة الى

42 مبنى إداري يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، فوضعت استثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه في بناء المشروع خلال العام الحالي وسيتم تسليم 15 مبنى من أصل إجمالي 42 مبنى في نهاية هذا العام. يشمل المشروع فندق "هيلتون

جاردن ان " “Hilton Garden Inn”الموجود بوسط المشروع وتم الانتهاء من 85% من اعمال الخرسانات الخاصة به، ليتم افتتاح المشروع بحلول منتصف العام المقبل.

لا تنحصر مشروعات شركة " مصر إيطاليا العقارية " في القاهرة وحسب بل لها العديد من المشروعات خارجها كمشروع "كاي سخنة" “Kai Sokhna “ فى العين السخنة الذي يشمل 340 وحدة ، بالإضافة الى 180 غرفة بفندق "هيلتون " الـ 5 نجوم، يتمتع " كاي سخنة" بشاطىء مميز يبلغ طوله 1200 متر. استثمر في المشروع بما يقدر 300 مليون جنيه في البناء خلال 2019. أتم المشروع 85% من المرحلة الأولى له، على أن يبداء تسليم وحدات في الربع الأخير من السنة القادمة 2020.

تركز مشروعات "مصر إيطاليا العقارية" على مواكبة التطورات في السوق العقاري، وإدخال المفاهيم الجديدة من مزج المدن الذكية المصممة على أفخم الطراز واشبعاها بالمساحات الخضراء الكافية بشكل يطابق المعايير العالمية، لتخلق لساكنيها ومرتاديها فرصة العيش في مجتمع متكامل مميز وفريد.