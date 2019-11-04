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3 زرافات و2 حمار وحشى لحديقة حيوان الجيزة خلال 90 يوما.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:13 م
3 زرافات و2 حمار وحشى لحديقة حيوان الجيزة خلال 90 يوما.. اعرف التفاصيل زرافة بحديقة الحيوان
كتب عز النوبى

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قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه سيتم بدء إجراءات استيراد 3 زرافات و2 حمار وحشى من جنوب إفريقيا إلى حديقة حيوان الجيزة، بعد موافقة  مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مباشرة على العرض المقدم من جنوب إفريقيا، من خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض.
 
 
وأضاف "رجائى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موعد وصول الـ3 زرافات و2 حمار وحشى من جنوب إفريقيا إلى مصر تستغرق 90 يوما، متابعا أن استقدام 3 زرافات، منها ذكر و2 أنثى، واستيراد 2 حمار وحشى سيكون طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية، خاصة أنه يوجد بحديقة حيوان الجيزة فرس النهر، وكبش أروى بكثافة.
 

حدائق الحيوان

الحمار الوحشى

3 زرافات

حديقة حيوان الجيزة

الخدمات البيطرية

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